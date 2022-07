Midcourttennis-Bezirksfinale 2022 beim TC 1903 Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende des 16. und 17. Juli war die Anlage des TC 1903 Wangen fest in Kinderhand. Beim „VR-Talentiade-Auswahl Midcourttennis-Bezirksfinale“ wollten 18 Mädchen und Jungen gewinnen. Die Veranstaltung, eine von sechs Veranstaltungen der VR-Talentiade, fand zum ersten Mal in Wangen statt.

Die Volksbank Allgäu-Oberschwaben unterstützt den TC Wangen schon viele Jahre und sponserte die Veranstaltung des TC 1903 Wangen. Paul Schwarz, anwesender Vertreter der VBAO, bedankte sich bei der abschließenden Siegerehrung bei den teilnehmenden Jugendlichen für die erbrachten Leistungen: „Wir konnten über das gesamte Turnier hinweg spannende Spiele beobachten.“ Er übergab die Preise an die glücklichen Sieger. „Mit der VR-Talentiade leisten die Volksbanken-Raiffeisenbanken einen wichtigen Beitrag zur Talentförderung“, erklärt er den anwesenden Zuschauern. Auch Steffen Birner, Ausrichter beim TC 1903 Wangen, zeigte sich sehr zufrieden: „Die Kinder und Jugendliche haben Spaß am Tennisspielen. Das sieht man! Und wir sind stolz darauf, dass Wangen einer von rund 20 Veranstaltungsorten der Sportart Tennis in Baden-Württemberg ist und wir mit der Volksbank Allgäu-Oberschwaben einen verlässlichen Partner haben.“

Beim VR-Talentiade Bezirksfinale in Wangen setzte sich das Team aus Ehingen/Donau in einem spannenden Endspiel gegen Schwendi durch. Komplettiert wurde das Siegertreppchen durch den Heimverein TC 1903 Wangen, an Platz 3.