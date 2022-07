Michael Pelko schafft historischen Aufstieg

Der Wangener Fußballlehrer Michael Pelko hat mit dem FC Hittisau den erstmaligen Aufstieg in die Vorarlbergliga geschafft. Dort gelang den Hittisauern am vergangenen Wochenende ein perfekter Einstand.

Der 23. Juli 2022 wird für den FC Hittisau immer ein besonderes Datum bleiben. An diesem Tag nämlich kämpften Trainer Michael Pelko und seine Spieler erstmals um Punkte in der vierthöchsten Spielklasse Österreichs. Beim SC Fussach gab es einen knappen 1:0-Erfolg dank eines späten Tores von Robin Mennel. Nicht nur für Pelko war es das nächste Highlight, nachdem wenige Wochen zuvor der Aufstieg in die Vorarlbergliga gelungen war.

Ein unvergesslicher Tag

Im Winter übernahm der gebürtige Wangener Fußballlehrer den damals viertplatzierten FC Hittisau in der Landesliga, nach intensiven Wochen der Vorbereitung und auch durch Verpflichtungen von Spielern wie dem 23-jährigen Filip Rettig (ehemals FV Ravensburg) gelang dem ehemaligen DFB-Stützpunkttrainer der Sprung auf Rang eins. Mit nur einer Niederlage und zwei Unentschieden wurde die Meisterschaft in das kleine Dorf Hittisau im Bregenzerwald geholt. „Ein Tag, den ich und meine Familie nie vergessen werden. Der Empfang und die anschließende Meisterschaftsfeier hatten Champions-League Niveau“, blickte Pelko zurück.