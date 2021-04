Mia Sonntag, Lorena Bolz und Ella Jaeschke wurden konfirmiert

Drei Konfirmandinnen sind durch Pfarrerin Friederike Hönig konfirmiert worden. Wie sie selbst mitteilt, sind dies Mia Sonntag, Lorena Bolz und Ella Jaeschke. Die Konfi-Band, in der zwei der Konfirmierten Mitglied sind, habe dabei mit ihrer Musik den Glauben an Gott zum Schwingen gebracht. Die verlängerte Konfirmandenzeit der drei Mädchen sei nahtlos in die Mitarbeit in der Kirchengemeinde übergegangen. Geplant seien verschiedenen Aktivitäten mit der Kirchenjugend, die sie als gute Freunde in der Gemeinschaft mit Gott durchführen. Weitere zehn Konfirmanden aus dem Jahrgang 2019/2020 werden im Mai konfirmiert.