Mercedes vom Hof gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch zwischen 23.30 bis 6.30 Uhr einen hochwertigen, verschlossen im Hof eines Privatgrundstücks im Kopernikusweg abgestellten, Mercedes-Benz GLC 350 gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Wert des gestohlenen schwarzen Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen RV-DM7887 bei etwa 40 000 Euro. Am Auto befinden sich auffällige Längsstreifen in grün und anthrazit.

Wie es den Tätern gelang, den Pkw öffnen und in Bewegung zu setzen, ist ungeklärt. Zeugen, die der Polizei Hinweise zur Wegnahme des Kraftfahrzeugs oder zu dessen Verbleib geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu melden.