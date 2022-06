Menschen mit Behinderung haben in Wangen neue Ansprechpartnerin

Kontakt mit Madlien Wiedermann ist jederzeit per Email möglich unter inklusionsbeauftragte.wangen@gmail.com. Telefonisch ist sie montags von 17 bis 19 Uhr unter der Nummer 0160 / 99814637 erreichbar. An jedem ersten Samstag im Monat hält sie von 9 bis 12 Uhr eine Sprechstunde in den barrierefreien Räumen der St. Jakobus gGmbH, dem Treffpunkt im Aumühleweg 1 ab. Sie bittet um vorherige Anmeldung, um Wartezeiten zu vermeiden.