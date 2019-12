Der Höhepunkt im Kalender des Bürgerforums ist in jedem Jahr die Adventsfeier. Am Freitagnachmittag kamen 350 Mitglieder in der Stadthalle zusammen, um ein paar gesellige Stunden zu verleben. Im Mittelpunkt der Darbietungen stand die Musik.

Vorsitzender Ulrich Mayr sprach zunächst von der Vorbereitung auf Weihnachten als die für viele Menschen schönste Zeit des Jahres und sagte: „Wir feiern die Geburt Christi und haben nur den einen Wunsch: Frieden, Gerechtigkeit und Chancengleichheit.“

Nachdem das Akkordeonorchester unter der Leitung von Olga Bussovikov mit dem fröhlichen „Santa Claus Is Coming To Town“ ihr ansprechendes Programm beendet hatte, ergriff Oberbürgermeister Michael Lang das Wort. Er erwähnte die mittlerweile 980 Mitglieder des Bürgerforums und war sich sicher: „Menschen brauchen Aufgaben und Ziele.“ Deshalb seien die Angebote dieser Einrichtung auch so sehr wichtig, sagte Lang und ergänzte: „Dann kann man sich getrost auf das Rentenalter freuen.“

Der von Dieter Schmidhäuser geführte Chor des Bürgerforums lobte „die Güte des Herrn“, kündigte die „baldige Weihnachtszeit“ an und ließ in einem Spiritual die Engel „All Day, All Night“ wachen. Dann war das Saxofon-Quartett von Siegbert Schlor an der Reihe. Musikalisch forderte es dazu auf, „das Tor weit zu öffnen“.

Bevor in wenigen Wochen „der Herr der Herrlichkeit“ Einzug halten kann, erreichte der Ruf zunächst den Nikolaus, der zusammen mit dem von der Mundharmonikagruppe begleiteten gemeinsamen Lied „Lasst uns froh und munter sein“ in der Stadthalle Einzug hielt.