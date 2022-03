Melanie Passiepen leitet seit 1. März Kindergarten in Niederwangen.

Der Kindergarten in Niederwangen hat eine neue Leitung. Leiterin ist seit 1. März Melanie Passiepen. Die Seelsorgeeinheit Wangen freut sich, dass die Leitungsstelle des viergruppigen Kindergartens mit Krippe St. Franziskus in Niederwangen mit Melanie Passiepen wieder gut besetzt ist, heißt es in einer Medienmitteilung.

Voller Freude konnten Kindergartenausschuss-Patin und Kirchengemeinderätin Daniela Alge und Gemeindereferentin Elisabeth Dieing als Kindergartenbeauftragte Pastoral mit den Frauen des Kindergarten- und Krippenteams St. Franziskus am Faschingsdienstag die neue Leiterin mit Blumen und warmen Worten begrüßen. Coronabedingt fand die Begrüßung im kleinen Kreis statt. Die Kinder hatten schon morgens „Freundschaften“ mit „Melanie“ geschlossen.

Heike Frei wurde für ihre hervorragende Arbeit der letzten 8 Monate als kommissarische Leitung ein „Vergelt’s Gott“ gesagt. Die Kirchengemeinde St. Andreas wünschte den Kindern und Melanie Passiepen und dem Erzieherinnen-Team, dass der Kindergarten mitten im Dorf ein guter „Ort zum Wohlfühlen“ ist.