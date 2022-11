Meisterliche Klaviermusik an der JMS

An der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) hat es erneut einen Meisterkurs Klavier gegeben. Dazu hatte sie laut Mitteilung bereits zum vierten Mal Gerhard Vielhaber, Professor für Klavier und Kammermusik an der Stella Privathochschule für Musik in Vorarlberg, gewonnen. Seit Anbeginn funktioniere die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Landeskonservatorium in Feldkirch, das in diesem zur Musikhochschule ernannt wurde, äußerst fruchtbar und beschert dem Meisterkurs regen Zulauf von Studierenden und angehenden Klavierstudierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, heißt es in dem Schreiben.

So waren auch diesmal elf junge Pianistinnen und Pianisten zugelassen und konnten die vier Kurstage für die intensive künstlerische Arbeit mit Vielhaber nutzen. Bereits einen Tag vor dem Eröffnungskonzert bot dieser einen Workshop für ausgewählte jüngere Schülerinnen und Schüler der JMS an. Dabei profitierten die jungen Künstler nicht nur vom Wissen und Können des Professors, sie durften auch dessen fürsorgliche und geduldige Art der Vermittlung erleben, so die Jugendmusikschule.

Seine künstlerische Qualität stellte Gerhard Vielhaber demnach beim Eröffnungskonzert mit einem ausgeklügelten Programm in „cis-moll“ mit Werken von Bach über Beethoven und Janacek bis Peeters beeindruckend unter klanglichen Beweis. Die Arbeit an den Kurstagen wurde jeweils mit einem „Werkstattkonzert“ der Teilnehmenden beendet, bevor sich alle Pianisten des Meisterkurses mit einem bunten Abschlusskonzert auf beeindruckendem Niveau präsentierten, berichtert die JMS ferner.

Professor Vielhaber blickte demnach zufrieden auf die insbesondere für ihn selbst äußerst beanspruchende Kurswoche: „Es war eine große Freude, mit diesen elf jungen Künstlerpersönlichkeiten zu arbeiten. Musikalisch wie menschlich war der Kurs wie jedes Mal an der JMS Württembergisches Allgäu für mich eine Bereicherung. Ich freue mich schon jetzt auf den folgenden Kurs.“