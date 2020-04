Mehrfach rücksichtslos überholt

Das Polizeirevier Wangen ermittelt gegen einen 50-jährigen Fahrer einer grauen Mercedes-E-Klasse, der im Verdacht steht, am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 32 zwischen der Autobahnauffahrt Wangen-West und Amtzell mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholt zu haben – trotz teilweise bestehenden Überholverbots und sich nähernden Gegenverkehrs.

Zuerst überholte er den Angaben einer Zeugin zufolge deren Fahrzeug kurz nach der Autobahnauffahrt am Ende einer Linkskurve trotz Überholverbots und entgegenkommender Fahrzeuge. Dann überholte er vor Geiselharz, kurz vor dem zweispurigen Streckenabschnitt in Richtung Ravensburg, einen weißen Pkw, ebenfalls obwohl Gegenverkehr kam. Das weiße Fahrzeug und möglicherweise auch der Gegenverkehr mussten laut Polizei deutlich abbremsen, um dem Mercedes-Fahrer ein gefahrloses Einscheren zu ermöglichen. Schließlich befuhr der Mann die Sperrfläche vor dem beginnenden zweispurigen Abschnitt und setzte hier zum Überholen eines weiteren Fahrzeugs an.

Das Polizeirevier Wangen sucht nun weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die von dem genannten Fahrzeug ebenfalls gefährdet wurden, insbesondere auch den bislang unbekannten Fahrer des weißen Pkw. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 07522/9840 zu melden.