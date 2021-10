Mehrere Titel für MTG-Leichtathleten

Mit mehreren Meistertiteln sind die Leichtathleten der MTG Wangen von den Mehrkampf-Meisterschaften in Weingarten zurückgekommen.

Herausragend waren hier die Siebenkämpferinnen Mara Andritsch (W14) und Hrisanti Bordelias (W15). Wie erhofft und erwartet konnten beide ihr Mehrkampfergebnis halten oder steigern, durch Verbesserung in einzelnen Disziplinen. Andritsch warf den Speer mit 29,93 Metern am weitesten und verbesserte sich um vier Meter. Ihre höchste Einzelwertung erbrachte sie im 80-m-Hürdenlauf mit 13,07 Sekunden und 527 Punkten.In zwei Disziplinen konnte sie ihr Vorergebnis nicht erreichen. In der Gesamtaddition ergab dies 3388 Punkte und Platz eins. Für Bordelias lief es besonders gut im Hürdenlauf. Da passte alles und die Traumzeit von 12,83 Sekunden wurde von niemandem getoppt. Darüber hinaus gab es noch Steigerungen im Speerwerfen und Kugelstoßen. Damit verbesserte Bordelias ihr Ergebnis um 225 Punkte auf 3282 Zähler und das bedeutete Rang eins.

Erster Platz für Joel Putz

Bei der männlichen Jugend M15 startete Joel Putz ebenfalls im Vierkampf. Seine stärkste Einzeldisziplin ist der Kugelstoß, bei dem er 13,28 Meter erreichte. Beim 100-m-Lauf blieb die Uhr bei 12,47 Sekunden stehen. Insgesamt 2016 Punkte reichten zum ersten Rang. Innerhalb des Mehrkampfes der B-Jugend beteiligten sich fünf Athleten. Über 100 Meter lief Noel Wennmacher 11,69 Sekunden, Evan Nozad 12,13 Sekunden, Björn Glaser 12,46 Sekunden, Julian Dietrich 12,51 Sekunden und Finn Kreil 13,24 Sekunden – das bedeutete die Plätze eins, zwei, vier, fünf und sieben. Im Weitsprung kam Wennmacher auf 5,28 Meter, Dietrich auf 5,06 Meter, Nozad auf 4,47 Meter Finn Kreil auf 4,12 Meter.