Mehrere I-Tüpfelchen für den Stadteingang beim Wangener Museumscafé

Der Stadteingang beim Museumscafé wird laut Mitteilung an die Presse jetzt mit einigen gezielten Eingriffen verschönert. Am Montagmorgen habe die Sanierung des Brunnens begonnen. Auch der Durchgang samt Garten zwischen Argen und Brunnen werde attraktiver gestaltet. Wenn 2021 das Museumscafé nach der Sanierung über den Winter neu verpachtet werden könne, solle auch das gesamte Umfeld stimmig sein. Eventuell könne dann auch ein kleiner, geschützter Bereich auf der Rückseite des Cafés entstehen.

Helmut Wuttge bereitet die Sanierung des Brunnens vor. (Foto: Fotos: Stadt Wangen/)

Für Stadtsanierer Martin Schwenger seien die Eingänge zur Altstadt so etwas wie ein Versprechen für das, was im Standkern an schönen und erlebenswerten Dingen noch kommt. Deshalb richte er nach dem Kreuzplatz, wo 2019 der Brunnen saniert wurde, jetzt sein Augenmerk auf die Situation bei der Stadtmauer. Im ersten Schritt werde auch der Brunnen am Übergang von Eselberg und Langer Gasse gereinigt und mit einem neuen Anstrich versehen. „Der gusseiserne Brunnen ist ein Denkmal aus dem Jahr 1885 in neugotischem Stil“, sagt Schwenger. Er müsse an diesem Standort bleiben und alle Arbeiten an ihm seien auch mit dem Amt für Denkmalpflege abzustimmen. Nachdem das Wasser abgelassen und der Brunnen grob gereinigt sei, werde der Kalk im Brunnentrog abgetragen. Um die Flächen richtig sauber zu bekommen, werde der Brunnen mit Trockeneis abgestrahlt. Von den fliegenden Eisteilchen, die minus 73 Grad kalt sind, würde eine Gefahr für Passanten ausgehen. Deshalb sei das Objekt mit einem Bauzaun abgeschirmt worden.

Anschließend seien die Fugen im Trog gereinigt und neu verfugt worden, damit der Brunnen dichthalte, wenn wieder Trinkwasser aus dem Hahn fließt. Die Maler vom städtischen Bauhof mit Manfred Hengge, Manfred Karg und Werner Lixenfeld hätten ihm schließlich mit verschiedenen Grautönen, Braunrot und Perlgold ein neues, frisches Aussehen verliehen. Der Brunnen werde am Ende jenem vor dem „Goldenen Kreuz“ ähnlich sehen. Organisiert wird das Projekt laut Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbildpflege, finanziert werde es über den Haushalt des Kultur- und Sportamts.

Parallel zur Brunnensanierung werde auch der Durchgang von dort Richtung Argen verschönert. Frischer Kies werde für eine neue Optik sorgen und vor dem Pulverturm solle wieder ein Hochstamm gepflanzt werden, um den Bereich aufzuwerten. Der Putto, der bei der Sanierung der Rathausfassade 2017/18 links oben an der Dachkante abmontiert worden war, dekoriert jetzt als neues, hübsches Detail den Garten. Der füllige kleine Engel sei gereinigt worden und erhielt auf einem Sockel einen neuen Platz. Das Original aus der Barockzeit sei nicht mehr vorhanden. „Es ist eine Kopie des ursprünglichen Puttos“, berichtet Schwenger. Wo das Original im Lauf der Jahre geblieben ist – auf diese Frage muss Schwenger mit Bedauern die Antwort schuldig bleiben. Nach und nach solle der Garten mit einem Bäumchen und einem bereits im Bauhof vorhandenen Metallzaun den letzten Schliff bekommen.