Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Erneut hat am Donnerstag eine Welle von Anrufen, bei denen Betrüger sich als Polizeibeamte ausgeben, die Region überflutet. Die Täter behaupten laut Polizei in der Regel, dass in der Nachbarschaft des Opfers eingebrochen wurde und die Wertsachen nun nicht mehr sicher sind. Ziel der Betrüger ist es, die meist älteren Leute zur Herausgabe von Geld und Schmuck zu bewegen, um diese Gegenstände angeblich sicher zu verwahren. Die Polizei warnt daher erneut vor dieser Betrugsmasche. Polizeibeamte fordern niemals die Herausgabe von Wertgegenständen. Weitere Tipps und Informationen sind auf www.polizei-beratung.de zu finden oder unter Telefon 0751 / 8 03 10 48 erhältlich.