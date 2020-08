Mehr Blutspenden beim Wangener Roten Kreuz – Doch es drohen Finanzprobleme

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende in der Region gibt es am Freitag, 11. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr, in der Turnhalle Immenried. Auch hier müssen Termine unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/kisslegg-turn-und-festhalle vorab gebucht werden. Rückfragen werden unter der kostenfreien Hotline 0800 / 1194911 beantwortet.