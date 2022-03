Medaillenregen für Kim Marschel

Mit drei Medaillen im Gepäck ist die Wangenerin Kim Marschel von der Junioren-Skiweltmeisterschaft im Panorama Mountain Resort in British Columbia/Kanada zurück ins Allgäu gekehrt. „Die Abfahrt hätte besser sein können“, sagt sie – und meitnt damit ihren dritten Platz in der U18-Wertung, für den es die erste Bronzemedaille gab. Insgesamt startete Marschel in allen fünf Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Kombination, Riesenslalom und Slalom.

Mit Platz drei war es für sie ein guter Start, trotz schlechtem Wetter und abgesagten Trainingsfahrten. Aber das Auftaktrennen sollte nicht ihre einzige erfolgreiche Fahrt bleiben. Bereits zwei Tage später folgte noch mal Bronze in der U18-Wertung im Super-G mit nur 12/100 Sekunden Rückstand auf die zweitplatzierte Österreicherin Viktoria Bürgler. Gold gewann die Österreicherin Victoria Olivier, wie schon bei der Abfahrt zuvor. Am gleichen Tag wurde Marschel auch Vizeweltmeisterin (U18) in der Kombination. In der Gesamtwertung erreichte das junge Ski-Talent aus Wangen Rang zehn, damit war sie beste Läuferin des Deutschen Skiverbandes (DSV). Aufs oberste Podest in der Kombination kam die Kroatin Zrinka Ljutic, Bronze ging an Victoria Olivier.

Damit hat Kim Marschel gleichgezogen mit Maria Höfl-Riesch, die in diesem Alter ebenfalls bei ihrer ersten Teilnahme an der Ski-Junioren-WM 2001 in Verbier mit drei Medaillen nach Hause kam.

An Marschels 18. Geburtstag, dem 8. März, stand ihre Paradedisziplin Slalom auf dem Programm. Mutter Katja Wetzel reiste extra aus Wangen an, um den Tag mit ihrer Tochter verbringen zu können. Leider blieb es nur beim gemeinsamen Kuchenessen, denn Marschel schied im ersten Durchgang aus. „Mei, das gibt’s mal“, meint sie gelassen dazu. Und auch bei der letzten Disziplin, dem Riesenslalom, erreichte Marschel keine nennenswerte Resultate mehr. „Ich war vom Kopf her nicht mehr da und war müde,“ lautet ihre Erklärung dafür.

Aber nach der Junioren-Ski-WM in Kanada ist vor den Olympischen Jugend-Winterspielen in Finnland, für die sie der DSV ebenfalls nominiert hat. Am kommenden Samstag geht es los Richtung Vuokatti. Rund 1800 Athletinnen und Athleten im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus 48 Nationen werden in neun Disziplinen teilnehmen.

Vor allem wartet dort Marschels eigentliche Paradedisziplin – der Slalom – auf sie. Da rechnet sie sich wirklich was aus. Am kommenden Dienstag, um 13 Uhr startet sie. Eine Prognose will sie wie üblich nicht abgeben, aber Ehrgeiz sei auf jeden Fall vorhanden, erklärt sie vor dem Abflug zu Hause in Wangen.