Maxi Schafroth kommt nach Wangen

Auf Einladung des Vereins Dorfleben Roggenzell kommt Maxi Schafroth am Smastag, 24. September, um 19 Uhr erneut nach Neuravensburg in die Festhalle. Nach seinem ersten Soloprogramm "Faszination Allgäu" setzt der Kabarettist seine Beobachtungsreise fort. „Faszination Bayern" ist der zweite Teil seiner geplanten Kabarett-Trilogie.

Dort geht die Reise heraus aus dem Allgäuer Raum, über den Lech, bis in die Universitätsstadt München. Dort begegnet Maxi Schafroth Starnberger Zahnarztkindern in Geländewagen, Münchner Bildungsbürgern in senfgelben Cordhosen und hippen Szene-Pärchen mit Holz Look-Brillen. Von der BayWa Ottobeuren bis zum Manufactum Gummistiefel-Regal am Münchner Marienhof, Maxi Schafroth bringt uns die Vielseitigkeit des flächenmäßig größten Bundeslandes näher.

Begleitet wird er auch in "Faszination Bayern" wieder von von seinem Gitarristen Markus Schalk. Je nach zeitlicher Verfügbarkeit schließt sich der Kinderchor der Jungen Union Miesbach der Veranstaltung an. Der Verein Dorfleben Roggenzell spendet auch diesmal wieder den Erlös einem guten Zweck. Zum einen der Rett Deutschland e.V., Elternhilfe für Kinder mit Rett Syndrom, und zum anderen einem Projekt für Suchtprävention an Wangener Schulen.

Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort in der Buchhandlung Natterer in Wangen, in der Marienapotheke in Neuravensburg, im Lindau-Park und im Musikhaus Lange in Ravensburg.