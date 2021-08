Matinée in Wangen mit der Stangenbohnenpartei

Nachdem die vergangenen drei Matinées im Jazz Point Wangen auf soviel Resonanz gestoßen sind und sehr gut besucht waren, findet am Sonntag, 8. August, um 11 Uhr eine weitere Matinée im Biergarten des Schwarzen Hasen statt. Und zwar diesmal mit der Stangenbohnenpartei. Gemeint sind damit Serena Engel mit Cello und Gesang und Jared Rust an der Gitarre, der Ukulele und einem vielfältigen Sortiment von Fußpercussion. Serena stammt aus Australien, die Wurzeln von Jared liegen in den USA. Gefunden hat sich dieses Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden im Allgäu und betreiben dort eine kleine Landwirtschaft.

Das Konzert findet bei gutem Wetter im Biergarten des Jazz Points Wangen statt, bei schlechtem Wetter im Lokal. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Tel. 07522/3789, Restkarten gibt es an der Kasse beim Konzert.