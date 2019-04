Mathilde Recksiek zeigt ihre traumwandlerische Bilderwelt

„Ich habe Dich auf dem Mond vermutet“ hat Mathilde Recksiek ihre Ausstellung mit mehr als 30 Bildern in der Stadtbücherei im Kornhaus überschrieben. Sich nach einem tieferen Sinn dieses Titels zu fragen, ist ihr einerlei. Sie bekennt sich zum Surrealen und das fand am Montagabend an der Ausstellungseröffnung in ihrer Performance „Textgschwätz mit Tonosophia“ zusammen mit Lisa Baus und Oliver Rack seinen Widerhall.

Märchenhaft-skurril wirkende Figuren bevölkern die Bildflächen der in Lindau als Künstlerin und freischaffenden Kunsttherapeutin lebenden Mathilde Recksiek. Als nicht wirklich Mensch noch Tier erscheinen sie dem Betrachter. Allesamt überaus fein und präzise mittels Rapidograph, einem Tintenfüller, auf das Papier gesetzt, versprühen sie einen Charme, der an Kinderzeichnungen erinnern mag. Die Atmosphäre und Farben gleichen Antoine de Saint-Exuperys „Der kleine Prinz“. Der blick fällt auch auf dickbauchige Fischungetüme, deren dicht bezahnten Mäuler lächeln. „Ein bisschen spooky sind meine Bilder“, wandte sich Recksiek bei der Vernissage an die Besucher, nachdem die letzten Textzeilen ihrer 40-minütigen Performance verklungen waren.

Textgschwätz mit Tonosophia

Mit Lisa Baus aus Ravensburg, die an Daumenklavier und mit Tongeräuschen zu hören war, und Oliver Rack aus Tettnang an Akkordeon und Piano intonierte das Trio die gezeigte Bilderwelt. Wie abgerissene, beim ersten Hören zusammenhanglose Sätze klang Recksieks Sprachkosmos, den man vergeblich versucht auf einen Nenner zu bringen. Von Auslaufmodellen und Stimmen in ihrem Kopf, den ein Flüsterton unterlegt, ist die Rede. Von Faktenzulieferern, punktuellem Zugzwang, Menschen mit verschiedenen Filtern und eben von „viel Mist und Müll“. Dazwischen durften die Besucher mitsingen – „Die Fischerin vom Bodensee“ als Uraufführung. Entspannend wirkte das auf den ersten Anschein, sobald man aufhörte, die Sinnfrage zu stellen. Und doch ist da immer wieder der Versuch, genau das zu tun – vergebens. Ihr sei langweilig gewesen, obwohl sie eigentlich viel zu tun gehabt hätte im Atelier im Haus Marililla. Radio habe sie gehört und angefangen, etwas auf der Schreibmaschine zu tippen. Zwei Stunden lang. So sei der Text entstanden, von dem sich Bruchteile in Form von Collagen auf einzelnen Bildern wiederfinden. Einen Klamauk, allerdings einen sehr gekonnten, hätten die drei daraus gemacht. Mit dem automatischen Schreiben der Surrealisten habe das nichts zu tun. „Nein, so’n hohen Anspruch habe ich nicht“, grenzte sie sich ab.

Stimmungen Ausdruck verleihen

Mit ihrem Malen und Zeichnen wolle sie sich selbst überraschen und auf der anderen Seite diversen Stimmungen Ausdruck verleihen. So ist die Reihe der Zeichnungen mit Fischen, denen menschliche groteske Figuren beiwohnen, während einer Italienreise entstanden. Ihr Denken und Alltagsbewusstsein versuche sie beim Zeichnen auszuschalten und sich dem Träumerischen zuzuwenden. Das kommt sicherlich nicht von ungefähr, bewegt sich die 1953 in München geborene und aufgewachsene Recksiek beruflich auf mehreren Spielfeldern. Neben dem der bildenden Künstlerin und Kunsttherapeutin verfügt sie über eine Zusatzausbildung in integrativer Tanztherapie und ist Handweberin. All das fließt in den frei gestalteten Bildern zusammen, wenn fellige Geschöpfe mit fliegenden Haaren und aufgerissenen Augen einen anstarren, ein Kuhkopf am Mützenzipfel einer Figur lutscht, Feen und Engel durch die Lüfte gleiten oder sich Könige schwermütig dahin schleppen. Recksieks Welt ist eine traumwandlerische, wie man sie wohl nur auf dem Mond vermutet.