Maschinen, Werkzeug und Reifen gestohlen

Gegenstände vom Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrages sind am Donnerstag aus einem Nebengebäude im Wangener Erlenweg gestohlen worden.

Der Täter gelangte laut Polizei vermutlich mit einem in der Nähe des Gebäudes versteckten Schlüssels in das Objekt und stahl mehrere Werkzeuge und Maschinen sowie zwei Sätze Reifen. Wegen der Menge der gestohlenen Gegenstände ist davon auszugehen, dass der Täter zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt hat, das jemandem in der Tatzeit der Sackgasse aufgefallen sein könnte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07522/9840 zu melden.