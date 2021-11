Martinsgottesdienst der Grundschule Deuchelried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Coronabedingt kann das traditionelle Martinssingen der Grundschule Deuchelried auch dieses Jahr nicht wie üblich als Straßensammelaktion stattfinden.

Aus diesem Grund werden die Klassen 3 und 4 am St.-Martins-Sonntag, dem 14. November 2021, einen Gottesdienst gestalten und die Kirchenbesucher um eine Spende für das Projekt „Ambulanter Kinderhospizdienst Amalie“ und „Besondere Familienrunde“ der Lebenshilfe Wangen bitten. Gerne können die Spenden auch vor oder nach dem Gottesdienst oder in der Grundschule im Sekretariat am 12. oder 15. November zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr abgegeben werden.

Der Förderverein der Grundschule Deuchelried bietet außerdem die Möglichkeit, per Überweisung zu spenden mit Angabe des Verwendungszwecks „Martinssingen“. Die Bankverbindung können Sie auf der Homepage der Grundschule Deuchelried (www.grundschule-deuchelried.de) unter dem Reiter „Eltern – Förderverein“ auf dem Flyer des Fördervereins (Beitritt) entnehmen.

In welcher Form auch immer: Die Grundschule Deuchelried bedankt sich schon im Voraus für Ihre Unterstützung!