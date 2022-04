Mit seinem Programm „Hellsehen auch im Dunkeln“ ist Stand-Up-Comedian Martin Sierp am Samstag, 23. April, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen zu Gast. Dabei schaut Sierp tief in sein Kristallweizenglas, ob die Zukunft überhaupt eine Zukunft hat, heißt es in einer Ankündigung.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/742 11, über www.reservix.de oder an der Abendkasse, die ab 18 Uhr geöffnet ist.