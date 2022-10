Martin Helmchen präsentiert Bach-Programm

Martin Helmchen ist am Sonntag, 23. Oktober, zu Gast bei den Wangener Altstadtkonzerten. Martin Helmchen ist einer der gefragtesten Pianisten der jüngeren Generation und konzertiert seit Jahrzehnten auf den wichtigsten Podien der Welt, wie es in der Ankündigung heißt. Bereits 2008 gab er ein Konzert in Wangen. Damals stand der junge Pianist noch am Anfang seiner Karriere. Dieses Mal präsentiert er alle sechs Klavierpartiten von Johann Sebastian Bach an einem Abend. Beginn ist um 17 Uhr im Festsaal der Waldorfschule.

Insbesondere die Originalität und Intensität seiner Interpretationen, die er mit beeindruckender Klangsensibilität und technischer Raffinesse präsentiere, würden ihn als Musiker auszeichnen, heißt es in der Pressemitteilung. Martin Helmchen konzertiert weltweit mit zahlreichen renommierten Orchestern und arbeitet mit namhaften Dirigenten. Einen besonderen Stellenwert hat für ihn die Kammermusik. Zu seinen engen Kammermusikpartnern gehören seine Ehefrau Marie-Elisabeth Hecker, Frank Peter Zimmermann, Julian Prégardien, Augustin Hadelich, Antje Weithaas und Carolin Widmann.

1982 in Berlin geboren, studierte er zunächst bei Galina Iwanzowa an der HfM „Hanns Eisler“ Berlin, wechselte später zu Arie Vardi an die HMTM Hannover; weitere Mentoren sind William Grant Naboré sowie Alfred Brendel.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74 211, unter www.reservix.de sowie an der Kasse vor Ort ab 16 Uhr. Schüler und Schülerinnen erhalten auf allen Plätzen ab 15 Minuten vor Beginn Karten für vier Euro.