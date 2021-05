Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat bereits am 22. April ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen 12 Uhr die Außenmarkise eines Geschäfts in der Herrenstraße in Wangen beschädigt. Der Unbekannte touchierte den Sonnenschutz in über zwei Metern Höhe mutmaßlich mit einem größeren, weißen Fahrzeug, so die Polizei. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Unfallverursacher machen kann, meldet sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 98 40.