Marimba Quartett spielt beim Kinderkonzert am Sonntagnachmittag

Nach einer kurzen Weihnachtspause startet die Altstadtkonzertreihe in Wangen im Allgäu am Sonntag, 19. Januar, in die zweite Saisonhälfte. Wie die Stadt Wangen mitteilt, ist das Marimba Quartett unter der Leitung von Katarzyna Mycka mit zwei Konzerten in der Stadthalle zu Gast.

Um 15 Uhr gibt das Quartett ein Kinderkonzert für kleine Zuhörer ab vier Jahren. Gespielt wird der „Karneval der Tiere“ des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. In 14 kurzen Stücken charakterisiert die Komposition verschiedene Tierarten vom Elefant über das Känguru bis hin zu Hühnern und Schwänen. Um 18 Uhr findet das gewohnte Altstadtkonzert statt, der „Karneval der Tiere“ wird ergänzt um typische Werke für Marimba Quartette sowie Auszüge aus Johann Sebastian Bachs bekannten Goldberg Variationen. Der BR-Sprecher Johannes Hitzelberger liest passende Texte zu den Tiercharakteristiken und führt durch die beiden Konzerte.

Die Marimba, auch als Marimbaphon bekannt, ist eher als Orchesterinstrument verbreitet, so die Ankündigung. Es ist eine Art Xylophon, bewegt sich jedoch in der tieferen Lage (von der Bass- und Tenorlage bis zur Altlage) und hat den größeren Tonumfang. Die polnische Künstlerin Katarzyna Mycka sei eine der besten Marimbaspielerinnen der Welt, heißt es weiter. Nach einer Klavier- und Schlagzeugausbildung entdeckte sie während des Studiums an den Musikhochschulen Gdansk, Stuttgart und Salzburg die Marimba als ihr „ideales Medium für die musikalische Aussage“.

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei internationalen Musikwettbewerben folgten, die Musikerin erhielt Stipendien und Einladungen zu Meisterkursen in den USA, Asien und verschiedenen europäischen Ländern.

In Wangen tritt sie im Quartett mit ihren Kollegen Slawomir Mscisz, Conrado Moya und Filip Mercep auf.

Vier Marimbas seien optisch schon eine beeindruckende Erscheinung, so die Pressemitteilung. Und wenn die Musiker dann zu den Schlägeln greifen, werden die Zuhörer in neue Klangwelten entführt. Das Kinderkonzert dauert ohne Pause etwa 35 Minuten.

Nach dem Konzert können die Kinder die Instrumente aus der Nähe anzuschauen und dem Quartett Fragen stellen.