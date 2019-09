Marihuana an Minderjährige verkauft: 22-Jähriger muss ein Jahr und fünf Monate in Haft

Ein 22-jähriger Syrier soll regelmäßig Marihuana an minderjährige Schüler verkauft haben. Dafür musste sich der Angeklagte am Dienstag vor dem Wangener Schöffengericht verantworten. Der Richter ging in seinem Urteil sogar über das vom Staatsanwalt geforderte Strafmaß hinaus: ein Jahr und fünf Monate ohne Bewährung.

Nach Ansicht des Strafrichters waren die Beweise gegen den Angeklagten eindeutig. Drei Zeugen bestätigten, dass der 22-Jährige zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 Marihuana an 14 - bis 17- jährige Schüler verkauft hat. So habe er einer 17-jährigen Bekannten insgesamt öfter als 15 Mal kleinere Mengen des Rauschgifts verkauft. Zwischen ein und drei Gramm sollen es jeweils laut deren Zeugenaussage gewesen sein. Insgesamt habe er der Schülerin eine Menge von 31 Gramm gegeben. Das Opfer sei dabei nicht immer von sich aus auf den Dealer zugegangen. Manchmal bekam sie es auch kostenlos, so die Zeugin. Weitere, zum Tatzeitpunkt 14-jährige Zeugen sagten ebenfalls unter Eid aus, dass sie vom Angeklagten Drogen in kleineren Mengen bekamen. Der Angeklagte sei wohl dafür bekannt gewesen, dass er Marihuana am Bahnhof in Wangen oder am Argencenter verkaufte, so der Staatsanwalt hierzu. Der Mann habe sich entweder per Smartphone mit seinen Kunden verabredet oder habe sie zufällig getroffen, berichtete eine Zeugin.

Mutter einer Zeugin fand Marihuana

Seine illegalen Machenschaften flogen auf, als die Mutter einer Zeugin Marihuana in deren Handtasche fand. Daraufhin habe sie ihre Tochter angezeigt, welche dann auf dem Polizeirevier gegen den Angeklagten aussagte. Laut einem Handy-Nachrichtenverlauf, den die Polizei sicherte, habe der Angeklagte der 14-jährigen Zeugin daraufhin geschrieben, sie solle die Anzeige zurück nehmen und aufpassen, was sie mache. Deshalb wurde dem 22-Jährigen vor Gericht zusätzlich versuchte Nötigung vorgeworfen.

Außerdem fand die Polizei in der Wohnung des gebürtigen Syrers 25 Gramm Marihuana. Er sagte vor Gericht dazu, dass er vor seiner Untersuchungshaft regelmäßig konsumierte und den Stoff für seinen Eigenkonsum besorgt habe. Er beteuerte immer wieder während der Verhandlung, dass er die Drogen nicht verkauft habe, weshalb er sich selbst nicht als Dealer bezeichnen würde. Außerdem beharrte er trotz anderer Zeugenaussagen darauf, dass er zu keinem Zeitpunkt wusste, wie alt sein Kunden seien. Chat-Nachrichten und Aussagen legten aber das Gegenteil nahe.

Für den Richter war am Ende aber ohnehin klar, dass die Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werde. Dieser Meinung war auch der Staatsanwalt. Er forderte ein Jahr und drei Monate Gesamtfreiheitsstrafe ohne Bewährung. „Zu Lasten des Beschuldigten liegen eindeutig die Zeugenaussagen“, sagte er. Dem Beschuldigten hätte aufgrund des kindlichen Aussehens der Jugendlichen klar sein müssen, dass sie unter 18 Jahre sind, fuhr er fort. Die Vorstrafen wegen Körperverletzung und Diebstahls sowie die anschließende Drohung gegenüber einer Zeugin seien der ausschlaggebende Punkt für eine Haftstrafe ohne Bewährung.

Verteidigerin plädiert auf Bewährungsstrafe

Die Verteidigerin plädierte darauf, dass die Strafe von einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Aus ihrer Sicht sei nicht berücksichtigt worden, dass der 22-Jährige einen geregelten Job und ein festes Einkommen erwirtschafte und seit seinem Haftbefehl kein Marihuana mehr konsumiere. Dass er ein Teilgeständnis ablegt habe, indem er fünf Fälle gestand, rechnete sie dem Angeklagten ebenfalls positiv an.

Einig waren sich Staatsanwalt, Verteidigerin und Richter am Ende nur in zwei strafmildernden Punkten: Dass es sich um eine „weiche Droge in kleinen Mengen“ handelte, und dass der Angeklagte den Drogenhandel nicht für gewerbliche Zwecke nutzte, also damit keinen Gewinn erzielt habe. Dennoch sprach ihn der Richter in insgesamt zwölf Fällen schuldig und verurteilte den 22-Jährigen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten – ohne Bewährung. Zeugenbeeinflussung, Vorstrafen sowie fehlende Reue seien im Urteil ausschlaggebend dafür gewesen, das geforderte Strafmaß des Staatsanwaltes noch zu erhöhen.