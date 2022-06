Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine fünfzigköpfige Pilgerschar begab sich für zwei Tage nach Südtirol, um dort Marienwallfahrtsorte und weitere Heiligtümer zu besuchen. Erster Halt war das Zisterzienserkloster Stift Stams in Tirol, wo die Pilgergruppe in der Pfarrkirche Johannes des Täufers die Sonntagsmesse mit Pater Michael Falkner und Diakon Ogger feierte. Bei herrlichem Sonnenschein führte die Fahrt weiter über den Brennerpass nach Sterzing, eine mittelalterliche Stadt in modernem Kleid mit prunkvollen Giebeln. Nach dem Mittagessen ging es zum bekannten Südtiroler Wallfahrtsort Maria Trens. Nach einer Führung dort reisten die Pilger weiter nach Brixen.

Bei sommerlichen Temperaturen um die 31 Grad lud die verwinkelte Altstadt mit ihren engen schattigen Gassen zu einem Spaziergang ein, bei dem Diakon Ogger die Gruppe auf die Sehenswürdigkeiten von Brixen hinwies. Dann ging es Richtung Jaufental nach Ratschings, zum Nachtquartier. Die Gastgeberfamilie Girtler lud die Gruppe in den neuen Speisesaal ein, wo umgeben von alpinen Flair mit Blick auf die unberührten Landschaften des Jaufentals, die Pilger am Abend und beim Frühstück am nächsten Morgen mit hausgemachten Köstlichkeiten verwöhnt wurden.

Weiter führte die Reise Richtung Bozen und nach dem Morgengebet stieg Pastoralassistent Michael Ellemunt aus Trens zu und erklärte die Besonderheiten der dortigen Südtiroler Gegend. Entlang der Südtiroler Weinstraße und durch das Etschtal kamen die Wallfahrer nach Algund bei Meran. In der Pfarrkirche St. Josef feierten Pfarrer Sepp Wieser und Diakon Ogger die Heilige Messe, die Micheal Ellemunt an der Orgel mit Liedern aus dem Gotteslob musikalisch umrahmte.

Inzwischen kam die Gruppe um die Mittagszeit im mondänen Meran an, wo im Josefinum das Mittagessen, den Pilgern zur Stärkung gereicht wurde. Im Herzen von Meran liegt die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Dort erklärte Pastoralassistent Ellemunt der Pilgergruppe die Kostbarkeiten dieses Kirchenbaus. Über das Vinschgau und den Reschenpass fuhr die Gruppe wieder zurück nach Wangen.

Während der ganzen Reise, beteten und sangen die Wallfahrer fleißig Marien- sowie sakrale Lieder und der Rosenkranz wurde fleißig gebetet, mit der Bitte um den Frieden in der Welt, in den Familien und um den Schutz Gottes vor allen Gefahren in den Nöten dieser Zeit.