Margareta Riese hilft seit 50 Jahren mit dem Wangener Verein „Awamu“ Menschen in Uganda

Margareta Riese ist seit 50 Jahren den Menschen in Uganda verbunden, also praktisch fast ihr ganzes (erwachsenes) Leben lang. Seit 2012 ist sie Vorsitzende des damals gegründeten Vereins „Awamu – gemeinsam für Uganda“.

Dieser Wangener Verein ist einer von vier regionalen Partnern, die in diesem Jahr durch „Helfen bringt Freude“, der SZ-Weihnachtsaktion, unterstützt werden. SZ-Mitarbeiterin Susi Weber sprach mit Margareta Riese.

Frau Riese, was leistet Ihr Verein?

Seit vielen Jahren engagieren wir uns in Uganda. Grundsätzlich ist uns wichtig, dass die Projekte aus lokalen Initiativen heraus entstanden sind und durch ugandische Projektleiter umgesetzt werden. Ziel ist dabei immer, eine nachhaltige Entwicklung anzuregen, besonders in ländlichen Gebieten.

Damit wollen wir zur Verbesserung und Sicherung der Lebensqualität der Menschen in Uganda beitragen. Nachhaltigkeit entsteht zum Beispiel durch Schulbildung und Ausbildung und der Erwirtschaftung von Einkommen, aber auch aus der strukturellen Verbesserungen wie die Wasser- und Gesundheitsversorgung oder dem Einsatz erneuerbarer Energien.

Margareta Riese engagiert sich seit 50 Jahren in der Entwicklungshilfe für Uganda. (Foto: pr/Awamu)

Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Mann und Frau sollen gezielt gefördert werden. Und schließlich ist uns am Austausch und der Förderung der Begegnung zwischen Menschen aus Uganda und Deutschland gelegen.

Wie hat denn dies alles irgendwann einmal angefangen?

Mein Vater reiste 1953 mit der Kolpingsfamilie nach Rom. Auf dem Petersplatz entstand ein Gruppenfoto mit Adrian K. Ddungu, dem späteren Bischof von Masaka in Uganda. 1962 kam er erstmals, in den Jahren danach immer wieder nach Wangen.

1987 waren meine Eltern, mein Mann Eberhard und ich in Uganda und knüpften Kontakte mit vielen engagierten Menschen vor Ort. Tief berührt von der Not im Land und den Begegnungen dort stand für uns fest, dass wir helfen wollen.

Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie aktuell zu kämpfen und was haben Sie 2022 unterstützt?

Die Schulen in Uganda sind nach fast zwei Jahren Pandemie im Januar wieder geöffnet worden. Viele Schüler sind allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Schule erschienen, da sie Geld für die Familie dazuverdienen mussten. Es konnten auch viele Eltern das Schulgeld nicht mehr aufbringen. Awamu bewilligte zu Jahresbeginn Geld als Nothilfe für Grundnahrungsmittel, in und um Nakiyaga. Große Sorge bereitete der Ausbruch einer seltenen Variante von Ebola in Uganda.

Es waren einige Regionen im Lockdown. Für die St.-Helena-School, eine hauswirtschaftliche Mädchenschule und ein Internat in Nakiyaga, wurden 28.300 Euro in die neue Solaranlage investiert, die die gesamte Schule mit Strom versorgt. Auch für weitere Anschaffungen, wie Töpfe, Nähmaschinen und anderes gab es Unterstützung.

Auch in Schul- und Ausbildung investiert Awamu im Sinne einer nachhaltigen Entwicklungshilfe. (Foto: pr/Awamu)

Eine Wasserträgerin ist in Uganda unterwegs. (Foto: pr/Awamu)

Solaranalgen auf den Dächern in Uganda sorgen für Strom. (Foto: pr/Awamu)

Dort wie auch in Buyambi wurden die Gehälter der Lehrkräfte bezahlt, auch für die Zeit während der Ferien. Für die Grundschule mit Internat in Buyambi waren wegen stark gestiegener Lebensmittelpreise auch zusätzliche Zahlungen nötig. Neben dem St.-Denis-Centre erwarb Awamu ein Grundstück, für den Anbau von Nahrungsmitteln für die Schüler.

Auch die Kranken- und Entbindungsstation in Bukomansimbi haben wir wieder unterstützt. Es entbinden hier 25 bis 30 Frauen im Monat. In der gesamten Diözese Masaka konnten fünf weitere Brunnen eingeweiht werden.

Die Brunnen waren aber auch unser großes Sorgenkind: Bei sieben von Awamu finanzierten Brunnen wurden die oberirdisch verbauten Metallteile gestohlen. Die betroffenen Dörfer sind derzeit immer noch ohne sauberes Trinkwasser. Die Instandsetzung eines solchen Brunnens, inklusive Sicherung und Tieferlegung wegen Grundwassersenkung auf zehn bis 15 Meter, kostet bedingt durch die Verteuerung von Material und Benzin 2.450 Euro.

Um Diebstahl künftig zu erschweren, müssten Brunnen eigentlich in die Dorfmitte verlegt werden. Da hier aber oftmals eine Tieferlegung auf 25 bis 35 Meter erforderlich ist, kommt ein Neubau pro Brunnen auf 5.200 Euro. Dennoch: Wir haben Verantwortung für die Menschen dort, die ehrlich sind und sauberes Wasser benötigen.

Sie werden aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Geld erhalten. Was soll damit geschehen? Wie soll es eingesetzt werden?

Wir möchten vorwiegend die Spenden für Schulgelder verwenden, denn durch Corona und jetzt durch Ebola sind weitere Leute arbeitslos geworden und dadurch können noch weniger Kinder Schulen besuchen. Schul- und Ausbildung sind jedoch ein ganz wichtiger Faktor für die Entwicklung der Kinder und für ihr späteres Leben. Daher sind wir dankbar für jede Spende, die durch unsere Partner vor Ort gezielt eingesetzt werden.