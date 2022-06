Marco Barke unterliegt Silias Motzkus klar im Sprint

Radsportler aus Wangen und Leutkirch haben an einem Radrennen in Pinswang/Tirol teilgenommen.

Nach einigen Attacken in der ersten Rennhälfte bildete sich zur Mitte des Rennens eine elfköpfige Spitzengruppe. Mit dabei in den Wangener Farben: Marco Barke, Franz Schlachter und Roland Rädler sowie Valentin Kegreiß von der TSG Leutkirch. Roland Rädler startete in der Amateurklasse, während Schlachter, Barke und Kegreiß in der höheren Elite-Klasse gewertet wurden. Neben Rädler war auch der ehemalige Wangener Thomas Lienert, der inzwischen für das Team Embrace the World Cycling fährt, als einziger weiterer Amateur in der Spitzengruppe. Diese harmonierte perfekt und schlug ein Stundenmittel von 46 km/h an, sodass es nach einer 1:43 Stunden und knapp 80 Kilometern zu einem Sprint der elf Fahrer kam. Bei den Amateuren musste sich Rädler im Zielsprint knapp Lienert geschlagen geben. Bei den Elite-Fahrern konnte Silias Motzkus den Sprint klar für sich entscheiden. Motzkus ist ebenfalls Vereinsmitglied bei der Rad Union Wangen, startet aber aktuell für das Team 54x11. Hinter Motzkus überquerte Barke als Zweiter die Ziellinie. „Es war klar, dass ich gegen Topsprinter Silias den Kürzeren ziehen werde, deshalb bin ich mit dem zweiten Platz mehr als zufrieden“, sagte Barke. Platz drei sicherte sich Martin Meiler vom Team Vorarlberg.

Johannes Herrmann sichert sich Rang elf

Durch einen Sturz bei der Anfahrt zum Ziel wurde die Spitzengruppe am Ende noch einmal geteilt, sodass Valentin Kegreiß und Franz Schlachter nicht mehr in die Entscheidung um den Sieg eingreifen konnten und Platz sechs und acht belegten. Den Sprint des Hauptfelds entschied Johannes Herrmann für sich, wodurch er sich den elften Platz sichern konnte. Peter Claus und Levi Messmer kamen im Hauptfeld ins Ziel, gemeinsam mit den TSG-Fahrern Max Engel und Adrian Schmidberger.