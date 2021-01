Mann wird bei Unfall leicht verletzt

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz vor 13 Uhr in der Erzbergerstraße in Wangen ereignet hat. Eine 38-jährige Citroën-Fahrerin übersah laut Polizeibericht beim Abbiegen aus dem Südring einen vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen mit dessen VW.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 57-Jährige leicht verletzt. Er sowie die beiden Insassen des Citroën wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die verunfallten Fahrzeuge.