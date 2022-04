Mann stürzt in Wangen in die Argen

Einen größeren Rettungseinsatz hat am Freitag ein Mann in Wangen ausgelöst. Der ältere Herr sei am Nachmittag gegen 15 Uhr bei dem Versuch, etwas aufzuheben in die Argen gestürzt, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Genauere Angaben zum Unfallhergang konnte er am Sonntag nicht machen.

Mann wird leicht verletzt

Sofort seien Zeugen zu Hilfe geeilt und hätten den Mann aus dem eiskalten Fluss gezogen. Bei dem Sturz hatte dieser sich leichte Verletzungen zugezogen. Zur weiteren Überprüfung musste der Verunfallte jedoch in eine Klinik gebracht werden.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.