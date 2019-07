Mann spricht Mädchen vor Supermarkt an: Angeblich hatte er sogar ein Messer dabei

Erneut ist in der Region ein Kind von einem Fremden angesprochen worden – dieses Mal in Wangen. Betroffen war nach Angaben der Polizei ein neunjähriges Mädchen. Nach deren Angaben soll der Unbekannte, zu dem die Beamten jetzt Zeugen suchen, ein Küchenmesser dabei gehabt haben.

Der Vorfall geschah laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstag am Mittwoch zwischen 12 und 12.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die neunjährige Schülerin gerade auf dem Heimweg von der Schule, als sie im Bereich des an der Ecke Pfannerstraße/Am Waltersbühl befindlichen Supermarkts von einem Mann angesprochen wurde. Demnach habe der Mann gerade einen schwarz lackierten Kleinwagen mit Lindauer Kennzeichen verschlossen und sie nach dem Weg nach Lindau gefragt. „Der Mann habe ein Küchenmesser bei sich geführt, was das Mädchen gesehen haben will“, berichtet die Polizei weiter. Ferner habe er das Mädchen zunächst verfolgt, als es weggelaufen sei.

Das Kind beschrieb den Unbekannten als älter, dunkel gekleidet, mit normaler Statur und einem grauen Dreitagebart. Der Mann habe einen schwarzen Rucksack bei sich geführt, und seine braunen Schuhe hätten deutliche Gebrauchsspuren gezeigt.

Vorkommnisse auch in Ratzenried und Amtzell

Anfang des Monats hatten bereits zwei Fälle aus Ratzenried und Amtzell für Aufsehen gesorgt. Am 1. Juli hatte ein als mit buckliger Statur ausgestatteter Mann in der Wetzelsrieder Straße eine Achtjährige nicht nur angesprochen, sondern das Mädchen laut Polizeiangaben sogar festgehalten.

Als Missverständnis stellte sich hingegen die Begegnung eines 88-Jährigen mit einem ebenfalls achtjährigen Mädchen am selben Tag in Amtzell heraus. Der Senior hatte gegenüber der Polizei angegeben, sie aus Mitleid wegen der großen Mittagshitze im Auto mitnehmen zu wollen. Nachdem die Beamten dem Mann damals die Tragweite seines Handelns vor Augen geführt hatten, sah dieser seinen Fehler ein.

Hinweise zu dem Fall aktuellen erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefonnummer 07522 / 984-0.