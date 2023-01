Mann schläft am Steuer ein und baut in Neuravenburg Unfall

Schwere Verletzungen sind die Folge für einen Autofahrer, der am Montag wegen eines Sekundenschlafs einen Verkehrsunfall auf der L320 verursacht hat. Das berichtet die Polizei.

Der 78 Jahre alte Opelfahrer war gegen 12.15 Uhr von Lindau kommend nach Neuravensburg unterwegs, als er am Ortseingang von Neuravensburg offenbar von seiner Müdigkeit übermannt wurde. Er prallte in einer langgezogenen Kurve mit einem am rechten Straßenrand geparkten Fiat 500 zusammen. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Fiat rund 20 Meter weit geschoben, heißt es in dem Bericht weiter.

An beiden Wagen entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt etwa 35.000 Euro schätzt. Ein Abschleppdienst barg die Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde durch den Zusammenstoß verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.