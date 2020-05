Mann schlägt mit Bierflasche zu

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 33-jährigen Asylbewerber, der am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Konsum von Alkohol im Freien mit einem 26-jährigen Landsmann in Streit geriet und im Verlauf der Auseinandersetzung seinem Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Dieser flüchtete daraufhin laut Polizeibericht mit seiner stark blutenden Kopfplatzwunde zu Fuß und wendete sich an eine Passantin, die einen Notruf absetzte.

Während der Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, konnten Beamte des Polizeireviers den mutmaßlichen Täter in der Asylbewerberunterkunft in der Zeppelinstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Nach einem Alkoholtest, der 0,84 Promille ergab, und der Feststellung der Identität des 33-Jährigen, wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.