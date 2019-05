Mann nach Unfall leicht verletzt

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von rund 11 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 32 bei Wangen gefordert. Der 53-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz war laut Polizei an der Anschlussstelle Wangen-West von der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen abgefahren und an der Einmündung in die B 32 nach links in Richtung Amtzell eingebogen, ohne hierbei den Vorrang eines 60-Jährigen zu beachten, der mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße in Richtung Wangen unterwegs war. Obwohl der Audi-Fahrer noch auszuweichen versuchte, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, nach ambulanter Behandlung jedoch wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Sein nicht mehr fahrbereites Auto musste abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erhob die Polizei von dem ausländischen 53-jährigen Autofahrer eine Sicherheitsleistung.

