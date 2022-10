Mann nach Stänkerei in Polizeigewahrsam

Eine unfreiwillige Übernachtung auf dem Polizeirevier sowie eine Strafanzeige sind die Folge für einen 66-Jährigen, der gestern gleich mehrfach negativ im Stadtgebiet aufgefallen ist. Bereits zur Mittagszeit pöbelte er Passanten vor einem Elektronikfachmarkt an, bevor er sich wohl gegen 20.30 Uhr im Vorraum eines Geldinstitutes hinlegte und dort ebenfalls die Kundschaft anging. Die daraufhin verständigte Polizei bot dem Wohnsitzlosen erst an, ihn in einer Notschlafunterkunft unterzubringen. Da er sich den Beamten gegenüber aber ebenfalls unflätig und ausfallend zeigte und mit Beleidigungen um sich warf, wurde er letztlich in Arrest genommen. Er hat sich nun wegen Beleidigung strafrechtlich zu verantworten und die Kosten für den Aufenthalt in der Polizeizelle zu tragen.