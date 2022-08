„Mann mit der Blume im Mund“ wird erneut in Wangen gezeigt

Weitere Aufführungen

Der nächste Termin für „Der Mann mit der Blume im Mund“ ist am Donnerstag, 4. August, 20 Uhr, am Seelenmal in Wangen. In der Kulturnacht beginnt die Aufführung bereits um 19.15 Uhr. Sollte es regnen, wird die Aufführung in die Bücherei im Kornhaus verlegt. Am Donnerstag ebenfalls um 20 Uhr, am Freitag erst um 21.30 Uhr. (vs)