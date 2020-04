Mehrere Blitzer hat ein Tatverdächtiger in der Nacht auf Sonntag mittels einer Axt beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, konnt im Rahmen der Fahndung ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Tatverdächtige trat in der Vergangenheit bereits mit einer vergleichbaren Tat in Erscheinung. Zur Höhe des Sachschadens können aktuell noch keine Aussagen getroffen werden.