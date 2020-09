Mann fährt betrunken mit Wohnmobil

Etwa zwei Promille hat der Alkoholtest bei einem 56-jährigen Wohnmobil-Fahrer ergeben, der am Mittwoch gegen 21.30 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden war.

Der Mann fiel dem Zeugen nach Angaben der Polizei an einer Tankstelle auf, als er bereits torkelnd sein Wohnmobil verließ. Beim Wegfahren von der Tankstelle hatte er sich ein Bier geöffnet und getrunken. Die gerufenen Beamten konnten den Wohnmobil-Fahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Er saß noch immer am Steuer seines Fahrzeugs und war deutlich alkoholisiert. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Der 56-Jährige muss nun mit dem Verlust seines Führerscheins und mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.