Mann fährt unter Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Montag gegen 17.30 Uhr einen 43-jährigen Fahrer eines VW-Golf-mit Zulassung in Österreich in der Ravensburger Straße (B 32) kontrolliert. Dabei stellte sie nach eigenen Angaben fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Ferner war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.