Mann entblößt sich in Wangener Bar vor junger Frau

Eine junge Frau ist in einer Bar im Wangener Stadtgebiet sexuell belästigt worden. Der Täter, ein 28-jähriger Mann, entblößte sich vor ihr, berichtet die Polizei.

Der Vorfall geschah demnach am frühen Samstagmorgen. Dabei sprach der Mann die 19-Jährige zunächst mehrfach an, blitzte bei ihr aber ab. Laut Polizei gab sie ihm deutlich zu verstehen, dass sie kein Interesse an einer Bekanntschaft habe – zumal der 28-Jährige auch noch deutlich alkoholisiert gewesen sein soll.

Mann flüchtet nach Hilferufen aus dem Lokal

Als die junge Frau gegen 3 Uhr auf die Toilette musste, folgte der Mann ihr. Sie bemerkte das, berichtet die Polizei weiter und ging in eine Toilettenkabine. Als sie kurze Zeit später schauen wollte, ob der „hartnäckige Verehrer“, so die Beamten, sie in Ruhe gelassen habe, stand dieser mit heruntergelassener Hose und nacktem Glied vor ihr.

Jetzt rief die 19-Jährige um Hilfe und der 28-Jährige flüchtete aus dem Lokal. Er wurde wenig später in der Nähe von der Polizei entdeckt und von der 19-Jährigen wiedererkannt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Sexualdeliktes zu.