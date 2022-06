Mann droht in Wangen ein Verbrechen an, stellt sich dann aber der Polizei

Ein größerer Polizeieinsatz ist am Freitagvormittag in einem Teilort von Wangen ausgelöst worden. Die Umstände dazu lesen sich in der Mitteilung der Polizei vergleichsweise nebulös.

In der am späten Nachmittag veröffentlichten Mitteilung heißt es: Nachdem bei der Polizei Hinweise darauf eingegangen waren, dass ein Tatverdächtiger ein Verbrechen angekündigt und darüber hinaus behauptet hatte, im Besitz von Waffen zu sein, umstellten mehrere Polizeistreifen am Vormittag das Haus des Mannes.

Dieser habe sich jedoch nicht in dem Gebäude befunden und konnte nach Angaben der Beamten in der Folge telefonisch dazu bewegt werden, sich selbstständig bei der Polizei zu stellen. Bei der Durchsuchung des Anwesens konnten Polizeikräfte keine Waffen auffinden. Um welchen Wangener Teilort es sich handelte und wie sich die näheren Umstände des Vorfalls gestalteten, teilte die Polizei nicht mit

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sobald Neuigkeiten zum Polizeieinsatz bekannt sind, erfahren Sie es hier - der Artikel wird laufen aktualisiert.