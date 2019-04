Malcom Otto startet mit einem Sieg in die Radsaison

Nach einer langen Rennpause über den Winter gingen bei den ersten Rennen der Saison einige Schüler- und Jugendfahrer der Radunion Wangen an den Start. Philip Korsten, Neo und Malcom Otto fuhren in Volkertshausen ihr erstes Straßenrennen des Jahres.

Den Anfang machte Malcom Otto, der sich mit den Klassen U11, U13 (seine Klasse) und der U15 männlich und weiblich messen musste. Malcom fuhr sein Rennen, wie er letzte Saison aufgehört hat: kontrolliert und immer mit an der Spitze. So kam dann auch nach 35 Minuten die Spitze mit Malcom zum Zielsprint. Der Unionsfahrer blieb lange im Windschatten seiner Gegner, weil der Gegenwind stark und böig war. Ungefähr 100 Meter vor der Ziellinie scherte er aus, zog das hohe Tempo noch einmal an und fuhr als Erster über die Ziellinie. Philip Korsten und Neo Otto durften in der U17 Klasse gemeinsam starten. Während für Korsten das Rennen sehr gut verlief und er gleich in der Spitzengruppe unterwegs war, hatte Neo Otto in seiner neuen Klasse zu kämpfen. Philip zeigte eine sehr gute Leistung an der Spitze, in der sich einige der besten Fahrer Deutschlands befanden. Im Zielsprint nach über einer Stunde Fahrzeit erreichte er den achten Platz. Neo Otto kam als 18. ins Ziel.

Für Malcom und Neo Otto ging es weiter nach Gaienhofen bei Konstanz, wo sie ein weiteres Straßenrennen fuhren. Malcom fuhr wieder ein beherztes Rennen, versuchte seinen Verfolgern auch mal wegzufahren, doch die schwierige Strecke und der Wind verhinderten eine vorzeitige Entscheidung. So ging es wieder mit der Spitzengruppe zum Zielsprint. Dort erwischte Malcom Otto kein gutes Hinterrad, musste zu früh alleine das Tempo fahren und wurde wenige Zentimeter vor der Ziellinie noch abgefangen. Am Ende kam ein zweiter Platz heraus. Neo Otto fand sich in diesem Rennen besser zurecht. Nach einigen Tempoverschärfungen zum Ende des Rennens konnte er nicht mehr mithalten. Er kam in der Gruppe der Verfolger als Gesamtzwölfter ins Ziel.

Zwei weitere Radrennen fanden in Wittenberg und Leipzig statt. Bei beiden Rennen waren Neo und Malcom Otto am Start. Das Besondere an diesen Rennen waren die großen Teilnehmerfelder von teilweise über 90 Startern. Das war eine ganz neue Erfahrung für Malcom und so war es sehr spannend zu sehen, wie er sich in so einem Feld schlagen wird. In der Lutherstadt Wittenberg zeigte sich der Wangener wieder ganz vorne. Er merkte jedoch ganz schnell, dass hier sehr viele starke Fahrer dabei waren.

Als Gesamtdritter über die Linie

Nach wenigen Runden zogen zwei Fahrer das Tempo an und Malcom Otto versuchte dieses Tempo mitzugehen. In den Wertungssprints holte Malcom immer Punkte und fuhr so als Gesamtdritter ins Ziel. Sein Bruder Neo zeigte sich an diesem Tag ebenfalls von seiner besten Seite. Er landete auf dem achten Platz.

Einen Tag später fand ein Kriterium direkt vor der RedBull-Arena in Leipzig statt. Malcom Otto startete bei kalten Temperaturen in einem Feld von über 90 Teilnehmern. Auf dem 1,4 Kilometer langen Rundkurs war das etwas ganz Besonderes. Malcom musste das Rennen von ganz hinten in Angriff nehmen, weil die Rennkommissare die Fahrer nur an einem schmalen Durchgang auf die Strecke ließen. Das Rennen war relativ kurz und in jeder zweiten Runde gab es einen Wertungssprint. Daher waren die Voraussetzungen nicht wirklich gut, zumal es gleich am Start mehrere Stürze gab. Malcom Otto blieb ruhig und fuhr die ersten Runden gleich durch zur Spitze. Jedoch reichte es ihm nicht, in der zweiten Runde zu punkten. In den beiden nächsten Wertungssprints erreichte er jeweils den dritten Platz und holte sich so wichtige Punkte für das Gesamtklassement. In der großen Spitzengruppe wurde das Tempo nochmals angezogen, um so nochmals einige Fahrer abzuschütteln. Malcom behauptete sich und bereitete sich auf den Zielsprint vor. 20 Fahrer kamen breit über die ganze Straße zum Sprint. Der Wangener musste beißen und kam als Sechster über den Zielstrich. Allerdings verlor er somit seinen Podestplatz. Mit den erreichten Punkten landete er schließlich auf dem vierten Platz. Auch bei Neo Otto wurde das Rennen von einigen Teams sehr schnell angefahren. Gegen Rennmitte gab es in einer scharfen Kurve einen Sturz und so teilte sich die Spitzengruppe auf. Elf Fahrer kämpften um den Sieg, fünf weitere Fahrer folgten und danach kam das Feld, in dem sich auch der Unionsfahrer befand. Im Schlusssprint behauptete sich Neo Otto und erreichte den 17. Platz.