Magere Ausbeute für die Sportler der Rad-Union Wangen

Die Sportler der Rad-Union Wangen haben bei den Radrennen in Fellbach bei Stuttgart und in Dachau nur ernüchternde Ergebnisse geholt. Bei der württembergischen Bergmeisterschaft in Fellbach kam kein Wangener unter die besten zehn Fahrer. Auch beim Dachauer Bergkriterium fehlten die ganz vorderen Platzierungen. Zudem gab es technische Probleme.

Die württembergische Bergmeisterschaft fand in einem Weinberg am Stadtrand Stuttgarts statt. 25-mal musste die stellenweise 18-prozentige Auffahrt erklommen werden. Nach dem steilen Anstieg folgte direkt die Abfahrt und danach unmittelbar der erneute Anstieg. Es gab laut Mitteilung keine Möglichkeit, sich zu erholen – es war also eine Sache für ausgemachte Bergspezialisten. Diese gab es im Team der Rad-Union nicht, da Leistungsträger Oliver Mattheis zusammen mit Hermann Keller an der zeitgleich stattfindenden Tour de Guadeloupe in der Karibik teilnahm.

Levi Meßmer schlug sich noch am besten. Er hielt sich im vorderen Teil des schnell schrumpfenden Feldes. Dabei war es vor allem die Mannschaft aus Stuttgart-Vaihingen, die das Tempo für ihren Kapitän Simon Betz, Gewinner der Schlussetappe der Tour de Stuttgart und Titelverteidiger als württembergischer Bergmeister, hochhielt. Im Laufe des Rennens splittete sich das Fahrerfeld in immer kleinere Gruppen auf. Viele Starter gaben das Rennen entkräftet oder überhitzt auf. Jannis Peter, deutscher U23-Meister und Vorjahressieger vom Continental Team P&S Benotti, fuhr schließlich allen davon und sicherte sich einen Solosieg vor Betz, der als bester Württemberger seinen Titel verteidigte.

Meßmer erreichte als 13. das Ziel. Wangens Zugang Simon Wittmann, ehemaliger Top-Leichtathlet, kämpfte sich unter Krämpfen auf Platz 22, einen Rang hinter Adrian Schmidberger von der TSG 1847 Leutkirch. Besondere Helferdienste übernahm Peter Clauß, der Wittmanns krampfende Wade während der Fahrt massierte, als dieser ihn überrundete.

Das 69. Dachauer Bergkriterium führte traditionell durch die Dachauer Altstadt: Auf einen Kopfsteinpflaster-Anstieg hinauf zum Ziel auf dem Marktplatz folgte eine ebenfalls gepflasterte Abfahrt, die in ein leicht abschüssiges asphaltiertes Zwischenstück mündete. 45 Runden waren zu absolvieren, wobei – wie bei Kriterien üblich – am Ende jeder fünften Runde ein Punktesprint ausgefahren wurde, bei dem die ersten vier Fahrer fünf, drei, zwei und einen Punkt erhielten. Der Fahrer mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

Auch hier wurde das Feld schnell dezimiert. Das ruppige Pflaster, die hohe Geschwindigkeit und der schnell wiederkehrende Anstieg verlangten den Fahrern alles ab. Johannes Herrmann, Elias Entrich und Peter Clauß von der Rad-Union hielten sich zunächst in der Gruppe der Favoriten. Herrmann schied jedoch zur Rennhälfte aufgrund eines Defekts an seiner Bremse aus. In der zweiten Rennhälfte mäßigte sich das Tempo ein wenig und Clauß gelang es, sich mit einem anderen Fahrer abzusetzen. Obwohl die beiden genau im Wertungssprint eingeholt wurden, schaffte es Clauß, sich als Dritter der Wertung zwei Punkte zu sichern. Damit erreichte er am Ende Rang acht.

Entrich verlor kurz vor dem Ende die Reifenhaftung und verursachte einen Massensturz, in den auch Clauß verwickelt wurde. Entrich erlitt Schürfwunden, Clauß landete zwar auf seinen Füßen, allerdings brach seine Hinterradfelge. Teamkollege Franz Schlachter lieh ihm sein Rad, sodass Clauß das Ziel erreichte, ohne überrundet zu werden. Schlachter wurde in der Klasse der Amateure dennoch Fünfter und sicherte sich wichtige Punkte für den Wiederaufstieg in die Eliteklasse.