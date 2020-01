Magda Krawcewicz und Thomas Putze stellen gemeinsam in der Städtischen Galerie aus

Die Ausstellung „Schlangenlinien" ist bis einschließlich 19. April 2020 von Dienstag bis Freitag sowie an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen gibt es an den Sonntagen, 9. und 23. Februar, 8. und 22. März sowie am 5. April jeweils um 15 Uhr. Zudem findet am Sonntag, 19. April, von 10 bis 13 Uhr, der Workshop „Tuschemalerei" mit Thomas Putze statt. Bei der Finissage am Sonntag, 19. April, 15 Uhr, können musikalische Performances von Putze erlebt werden. Informationen findet man auf www.galerie-wangen.de und in der Tagespresse.