Männerchor Eglofs-Weil jede Stimme zählt

„Mann“ würde gerne mal singen und seine Stimme ausprobieren ohne gleich fest in einen Chor einzutreten? Dann herzliche Einladung zum Chorprojekt beim Eglofser Männerchor. Die Projektsänger proben mit dem Chor ab Dienstag 26. April um 19.00 Uhr wöchentlich in der Aula der Eglofser Gemeinschaftsschule. Am Ende des Projektes stehen alle Sänger beim Abend der Chöre gemeinsam auf der Bühne. Dieser Auftritt findet im Rahmen der Argenbühler Sommerabendkonzerte am 15. Juli im Stillen Winkel in Eglofs statt. Weitere Informationen vorab gerne unter 01520-8714664 oder www.chor-eglofs.de.