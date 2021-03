Männer treffen sich in Wangen zum Drogenkonsum

Polizeibeamte sind am Montag gegen 16 Uhr zur Unterstützung eines Angestellten des Landratsamts gerufen worden, nachdem dieser in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße in Wangen einen Verstoß gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung festgestellt hatte.

Laut Polizeibericht befanden sich im Zimmer eines 36-Jährigen vier Personen aus verschiedenen Haushalten. Als die Beamten das Zimmer betraten, fiel einem der Anwesenden ein Joint aus der Hand. Die vier Männer hatten sich offensichtlich zum gemeinsamen Konsumieren von Drogen getroffen. Der Joint sowie eine Kleinstmenge Marihuana wurde von den Beamten beschlagnahmt.

Alle vier Männer im Alter zwischen 30 und 36 Jahren erwartet nun nicht nur eine Strafanzeige wegen illegalen Drogenbesitzes, sondern auch ein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.