Märkte, Behörden, Müllabfuhr: Viele Zeiten ändern sich

Behörden, Dienststellen, Müllabfuhr: Rund um die anstehenden Feiertage ändert sich hier Vieles. Die „Schwäbische Zeitung“ hat eingegangene Meldungen zu Öffnungszeiten und sonstigen Verschiebungen zusammengefasst.

Wochenmärkte: Die Wangener Wochenmärkte werden auf Dienstag, 24. Dezember beziehungsweise Dienstag, 31. Dezember vorverlegt. Wegen Urlaubs der Marktbeschichter fallen die Samstagsmärkte am 28. Dezember und 4. Januar aus. Am 11. Januar gibt es wieder einen Samstagsmarkt.

Finanzamt: Das Finanzamt Wangen bleibt am Brückentag Freitag, 27. Dezember, ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch telefonisch sind die Bediensteten nicht erreichbar. Am Montag, 23. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Stadtverwaltung: In der Weihnachtswoche bleibt die Stadtverwaltung an Heiligabend und am Freitag, 27. Dezember, geschlossen. Eine Ausnahme macht das Gästeamt am Freitag und steht Touristen und Einheimischen wie gewohnt von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung. An Silvester sind alle Ämter geschlossen.

Landratsamt: Das Landratsamt mit seinen Standorten in Ravensburg, Bad Waldsee, Leutkirch und Wangen ist vom 24. bis 29. Dezember sowie am 31. Dezember geschlossen.

Müllabfuhr: Die Stadt teilt mit, dass sich die Haus- und Biomüllabfuhr wie folgt verschiebt: Die Leerungen, die üblicherweise von Montag bis Mittwoch auf dem Plan stehen, werden jeweils um einen Tag vorgezogen. Das heißt: Die Siedlungen mit „Montagsleerung“ werden schon am Samstag, 21. Dezember, angefahren. Dafür verschieben sich die Donnerstags- und Freitagsleerung in der Weihnachtswoche um einen Tag. Unverändert bleiben die Montags- und Dienstagsleerung vor Neujahr. Die Leerungen von Neujahr bis zum 3. Januar verschieben sich um jeweils einen Tag nach hinten. Gleich verhält es sich mit den Leerungen ab Montag, 6. Januar und bis Freitag, 8. Januar. Sie verschieben sich allesamt um einen Tag.

Papiertonnen: Folgende, geänderte Leerungstermine gelten in der kommenden Woche: Samstag, 21. Dezember: Roggenzell, Neuravensburg, Primisweiler, Welbrechts, Elitz, Niederwangen, Feld, Hatzenweiler, Hiltensweiler. Montag, 23. Dezember: Wangen (Wittwais, Haid, Berger Höhe mit Berg, Ravensburger Straße bis Abzweigung Zeppelinstraße, Zeppelinstraße). Dienstag, 24. Dezember: Wangen-Stadt (ohne Altstadtbereich): Immelmannstraße, Bahnhofstraße, Schillerstraße, Lindauer Straße, Südring, Auwiesen, Gehrenberg, Vorderes Ebnet, Hinteres Ebnet, Klosterbergstraße, Waldhofplatz, Atzenberg. Freitag, 27. Dezember: Epplings, Sigmanns, Zur Wanne, Beutelsau, Herfatz, Leupolz, Karsee, Schomburg, Haslach. Samstag, 28. Dezember: Wangen (Altstadt, Gegenbaurstraße, Leutkircher Straße, Engelberg, Praßbergsiedlung, Waltersbühl), Burgelitz, Deuchelried, Oflings, Käferhofen, Ahegg, Bahnhof Ratzenried, Im Tobel.