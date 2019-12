Männer prügeln sich in Gaststätte

In der Nacht zum Sonntag ist es in einer Gaststätte in der Ebnetstraße in Wangen im Allgäu aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen vier alkoholisierten Männern gekommen. Wie die Polizei mitteilt zog einer der Beteiligten einen Schlagstock und schlug auf die drei Kontrahenten ein. Aufgrund der Schlägerei kam es in der Gaststätte zu tumultartigen Szenen, an denen mehrere Menschen beteiligt waren. Von den umliegenden Polizeirevieren wurden daraufhin mehrere Streifenwagen zu der Gaststätte geschickt. Außerdem waren insgesamt drei Rettungswägen, zwei Notarztfahrzeuge und die Bereitschaft des DRKs im Einsatz.