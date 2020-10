Luise Kinseher spielt „Mamma Mia Bavaria“ in Wangen

Luise Kinseher ist mit ihrem neuen Kabarettprogramm „Mamma Mia Bavaria“ am Mittwoch, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle Wangen zu sehen.

Das Programm beschäftigt sich laut Pressemitteilung der Stadt Wangen mit der Bedeutung Bayerns in der Welt. Denn vom Weltraum aus betrachtet, verschwindet das Land schnell im Einheitsblau des Planeten. Luise Kinseher, bekannt als Mama Bavaria vom Nockherberg, kann das nicht auf sich sitzen lassen und hat sich für ihr aktuelles Kabarettsolo in ein weit entferntes extraterrestrisches Observatorium inmitten ihres großen Herzens zurückgezogen und das mal an und für sich global betrachtet: Wie wirkt sich das bayerische Mantra „Mia san Mia“ eigentlich auf eine Schafherde in Neuseeland aus? Stimmt es wirklich, dass bei jeder bayerischen Fahnenweihe im indischen Ozean ein Matrose stirbt? Und ist es wahr, dass in China eher ein Sack Reis umfällt, als dass ein Franke einen Maßkrug ext? Kommt der Islam aus der Yucca Palme oder fürchten wir uns vor Hirngespinsten? Hat sich deshalb der Bayer seine „Heimat“ nur ausgedacht? Wie denkt die letzte Nonne Bayerns darüber und was hat die Schützenliesel damit zu tun?

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, oder unter der Telefonnummer 07522/74211. Reservierungen nimmt Maria Neumann per E-Mail an die Adresse maria.neumann49@t-online.de oder unter der Telefonnummer 07522 / 29131 entgegen. Zudem sind Tickets unter ticket.schwaebische.de oder ab 18 Uhr an der Abendkasse in der Stadthalle. Bis zum Sitzplatz muss eine Mund- und Nasenabdeckung getragen werden.