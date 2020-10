Luftiger Haarschnitt bei entspannter Lektüre

Was haben Bücher und Frisuren miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nichts, bei den 37. Baden-Württembergischen Literaturtagen aber schon. Unter dem Motto „Book a look and read a book“ hat Starfriseur und Autor Danny Beuerbach am Freitag Kinder und Erwachsene auf dem Postplatz vor der Wangener Stadtbücherei gestylt, teilt die Stadt mit.

Er war zum Termin unter anderem mit einem großen Koffer voller Bücher angereist, lies es aber gerne zu, als eine „Kundin“ das gerade vor Kurzem preisgekrönte Buch „Annette, ein Heldinnenepos“ von Anne Weber vorlesen wollte. „So luftig bekomme ich einen Haarschnitt sonst nicht“, sagte eine seiner Vorleserinnen und las aus dem „Kleinen Prinzen“ von Saint-Exupéry. Nebenbei fielen die Haare.

Das komplette Programm ist online unter www.bwlt2020.de zu finden.