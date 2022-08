Love you so much for ever and ever

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jubiläumsjahr, 20 Jahre Skulpturenweg Karsee, wurde eine besondere Art gestartet: Jugendliche erarbeiten mit einem Künstler eine Skulptur für den Skulpturenweg Karsee/Wangen i. A.

Am Samstag, 18. Juni, 9 Uhr war es soweit. Der auch international tätige Metallkünstler Mirko Siakou-Flodin aus Wilhelmsdorf gestaltete zusammen mit den Jugendlichen eine sogenannte Zeitgeist-Skulptur, welche für die heutige Jugend eine besondere Bedeutung hat. Aus Korrosion geschütztem Metall wurden 42 Smileys und Emoji gefertigt.

Auf das Grundgestell, einem Smartphone nachempfunden, werden diese in Zeit und Raum verschickt. Auf der einen Seite aufmontierte lachende, gelbe fröhliche Smileys. geht man um die Skulptur herum, erkennt man eventuell traurige, aber auch sehr emotional geladene Emoji, mit Herzen, zornigen Gesichtern.

Das Ambivalenz Kunst-Zusammenarbeitsprojekt hat natürlich einiger Sponsoren bedurft. Solmotion-projekt Ravensburg, Stiftung LBBW, OEW. Ein Sprecher der Jugend sagte am Sonntag, 17. Juli bei der Vernissage vor Ort „eine Veranstaltung sei so noch nie dagewesen auf dem seit 20 Jahren beständigen Skulpturenweg rund um den Karsee, diese Gelegenheit war einmalig und super. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht, auch das Arbeiten mit einem „echten“ Künstler ist was Besonderes gewesen. Mit dem Material Metall umzugehen und einen Plasmaschneider zu benutzen. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.“

Es war eine rundum gelungene Aktion. Die „I love you“ wird die Skulptur bereits liebevoll genannt.